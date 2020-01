Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (6 gennaio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torna anche nella giornata dell’Epifania la Serie A di calcio 2020, che vivrà quest’oggi ben sei partite, relative alla diciottesima giornata di campionato, a partire dal lunch match delle ore 12.30, quando il Bologna ospiterà la Fiorentina, in diretta sulla piattaforma online DAZN, che avrà l’esclusiva anche sull’incontro tra Atalanta e Parma delle ore 15. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Contemporaneamente, alle 15, Sky manderà in onda Juventus-Cagliari su Sky Sport Serie A, ma anche Milan-Sampdoria su Sky Sport. Alle 18 si tornerà su Sky Sport Serie A, con il match tra Lecce e Udinese, prima del posticipo delle 20.45 tra Napoli e Inter, in quello che è considerato il big match di giornata, sempre su Sky Sport Serie A. Il programma completo di ... Leggi la notizia su oasport

