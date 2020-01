Calciomercato Napoli, Stanislav Lobotka è a un passo: il Celta Vigo sta per cedere (Di lunedì 6 gennaio 2020) Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli. Lo afferma l’esperto di Calciomercato di Sky Luca Marchetti, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte facendo il punto sulla trattativa. “L’ostacolo più importante era la partita del Celta Vigo, ora è una necessità del Celta riuscire a far quadrare la situazione. Ormai è evidente che il calciatore voglia il Napoli, con la Champions League che l’aspetta. Il club però sta lottando per non retrocedere, quindi dar via un giocatore così importante impone di trovare subito un’alternative. L’offerta del Napoli è di 18 milioni, la richiesta è tra i 20 ed i 21, una differenza colmabilissima quando si tratta di certe cifre. Gli spagnoli vogliono prima trovare il sostituto e poi sistemare l’affare Lobotka col Napoli”. Il giocatore ha anche lasciato indizi sui social lasciando intendere chiaramente che il trasferimento sia vicino. Insomma, ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

