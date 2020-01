Bill Gates: “Sono troppo ricco, dovrei pagare più tasse” (Di lunedì 6 gennaio 2020) In un post pubblicato sul suo blog Bill Gates, il secondo uomo più ricco della terra, ha scritto: "Sono a favore di un sistema in cui, se si hanno più soldi, è necessario pagare una percentuale più alta di tasse. Credo che i ricchi dovrebbero pagare più di quanto paghino oggi, incluso me. Nessuna delle persone più ricche al mondo ha fatto una fortuna soltanto con il proprio stipendio". Leggi la notizia su fanpage

