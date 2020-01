Arezzo, bimbo di 6 mesi “dimenticato” dai genitori in un androne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il piccolo è stato abbandonato per ore nell’androne di un palazzo di Arezzo. La difesa disperata dei suoi genitori: “L’abbiamo dimenticato”. Befana da dimenticare per una famiglia di Arezzo. Complice una “dimenticanza” madornale, un bimbo di 6 mesi è rimasto per ore nell’ovetto sotto l’androne di casa. La sua mamma e il suo papà pensavano … L'articolo Arezzo, bimbo di 6 mesi “dimenticato” dai genitori in un androne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

