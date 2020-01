WTA Shenzhen 2020: avanti Mertens, Zhang e Alexandrova. Subito fuori Cirstea (Di domenica 5 gennaio 2020) Parallelamente agli ultimi match delle qualificazioni, sono iniziati anche quelli del tabellone principale del WTA International di Shenzhen, che si gioca in un impianto diverso da quello (peraltro criticato da più parti e per molteplici ragioni, campo e pubblico in testa) delle WTA Finals. Sono sei gli incontri di primo turno che si sono disputati nella notte e nella mattina. Nella parte alta del tabellone un solo match disputato, nel quale Ekaterina Alexandrova (numero 5 del seeding) ha estromesso senza tanti problemi la ceca Katerina Siniakova per 6-4 6-4, passando così a condurre per 3-2 nel conto dei confronti diretti. La russa aspetta ora la vincitrice del derby cinese tra Shuai Peng e Lin Zhu. Per quel che concerne, invece, la parte bassa, una delle due sole occasioni di vedere un terzo set l’hanno offerta la spagnola Sara Sorribes Tormo e la cinese Yafan Wang, con ... Leggi la notizia su oasport

