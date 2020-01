Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 13:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) Viabilità 5 GENNAIO 2020 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, APRIMO CON L’A1 CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E FERENTINO VERSO Roma, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE. I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22 INCIDENTE SULLA PONTINA A SPINACETO CI SONO CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO CASTEL RomaNO PER GLI EVENTI NEL Lazio OGGI ALLE 15.00 A VITERBO IL CORTEO PER LA CALZA DELLA BEFANA PIÙ LUNGA DEL MONDO. GIÀ ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN SISTO E PIAZZA DEL PLEBISCITO. INOLTRE DALLE 14.00 IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SI ESTENDERÀ LUNGO LE VIE INTERESSATE DAL ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 12:30: VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 12.20… -