Salvini alla Befana della polizia all’Antoniano (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella calza della Befana spunta Matteo Salvini. Il Capitano parteciperà alla Befana del poliziotto che si svolgerà all’Antoniano, promossa dal SAP, sindacato di polizia che aveva fino a poco tempo fa come segretario Gianni Tonelli, poi eletto alla Camera con la Lega. Salvini alla festa della polizia all’Antoniano Il SAP organizza da anni nel teatro dell’Ordine Francescano una festa per i bambini con musica e animazione. E spesso vengono invitati i politici: ci sono andati Pier Ferdinando Casini e Maurizio Cevenini, consigliere regionale del Partito Democratico poi scomparso, ma anche Romano Prodi. Quest’anno, mentre si avvicinano le elezioni e Lucia Borgonzoni è candidata alla carica di governatore, tocca al Capitano. E i frati non sembrano molto contenti: “Non sapevamo che lo avessero invitato, l’organizzazione a noi non compete, il punto è la campagna per le ... Leggi la notizia su nextquotidiano

