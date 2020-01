Prima possibile differenza Huawei P40 e P40 Pro: lo dimostra una foto (Di domenica 5 gennaio 2020) Abbiamo sentito tanto parlare di Huawei P40 Pro e forse un po' meno del Huawei P40, il modello standard che figurerà al suo fianco. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', è trapelata la foto che ritrae il presunto modulo fotografico del prossimo top di gamma cinese, che sarebbe addirittura stata immortalata all'interno dello stabilimento incaricato della sua realizzazione. Come potete vedere con i vostri occhi, gli intagli di forma circolare sono soltanto tre, a conferma del fatto che dovrebbe mancare il teleobiettivo periscopico, avente una forma rettangolare. Se l'immagine dovesse effettivamente rispecchiare il modulo fotografico di Huawei P40, è probabile che il teleobiettivo periscopico resti una caratteristica esclusiva del Huawei P40 Pro. Il Huawei P40 potrebbe 'accontentarsi' di un modulo in cui troveranno spazio un doppio flash LED ed un sensore laser (un po' come ... Leggi la notizia su optimaitalia

