"Per le sardine come per me prevale la legge del mare". Intervista a Mimmo Lucano (Di domenica 5 gennaio 2020) In piazza a Riace, in mezzo alle sardine, ci sarà anche Mimmo Lucano: “Mi hanno chiesto di esserci e ci sarò. Ora sono un semplice cittadino che continua il suo impegno politico, non potrei vivere in altro modo. La mia lotta continua anche contro le politiche sull’immigrazione messe in atto da questo Governo perché la legge del mare deve sempre prevalere”. Il piccolo comune in provincia di Reggio Calabria ha un valore altamente simbolico nella mappa di questo movimento nato in Emilia Romagna per contrastare l’avanzata della Lega. Lunedì 6 gennaro le sardine sbarcheranno nel paese divenuto famoso per aver sperimentato il cosiddetto ‘modello Riace’, un modello di accoglienza dei migranti voluto proprio dall’ex sindaco Lucano, poi arrestato con l’accusa di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

