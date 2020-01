Meningite, in centinaia in coda per accedere ai vaccini nel Bresciano e Bergamasco: FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo il quinto caso di sepsi da meningococco in provincia di Bergamo e la morte di una donna nel Bresciano, in centinaia tanti si sono presentati negli ambultori di Sarnico (Bg) e Capriolo (Bs) per sottoporsi ai vaccini Leggi la notizia su tg24.sky

RaiNews : E' corsa ai vaccini - SkyTG24 : Meningite, in centinaia in coda per accedere ai vaccini nel Bresciano e Bergamasco: FOTO - codeghino10 : RT @SkyTG24: Meningite, in centinaia in coda per accedere ai vaccini nel Bresciano e Bergamasco: FOTO -