Maltempo, interrotti i collegamenti Termoli-Isole Tremiti per vento forte (Di domenica 5 gennaio 2020) interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Le avverse condizioni meteomarine hanno impedito alla motonave merci e passeggeri Isola di Capraia di salpare alla volta di San Domino. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e vento da nord a forza 8. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcuni incendi di vegetazione lungo le strade e, nel pomeriggio, nel centro commerciale La Fontana dove l’ascensore in vetro che collega i piani del magazzino è rimasto bloccato con 4 persone all’interno.L'articolo Maltempo, interrotti i collegamenti Termoli-Isole Tremiti per vento forte Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

