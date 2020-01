Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano? Parla l’ex tronista (Di domenica 5 gennaio 2020) Lorenzo Riccardi spiega al settimanale Nuovo come procede la relazione con Claudia Dionigi, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne Tra le coppie di Uomini e Donne seguite con maggiore affetto, quella costituita da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi va ancora avanti. Gli ex protagonisti del Trono Classico stanno insieme ormai da quasi un anno, e apparentemente il loro sentimento sta crescendo di giorno in giorno. Pertanto, i fan del dating show di Maria De Filippi iniziano già a tempestare i due su un importante passo come quello del matrimonio. Ma loro hanno già ipotizzato l’idea? In alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, risponde proprio Lorenzo Riccardi. Sulle possibili nozze, immagina che accadano prima di un figlio. Sono all’antica. Sarà comunque lui a presentare la proposta. Non appena se lo sentirà le chiederà la mano. Gesto ... Leggi la notizia su kontrokultura

