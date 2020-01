LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: Moelgg in lotta per la vittoria, riammesso Pinturault, out Gross (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 14.47 Esce subito anche l’emergente svedese Jakobsen. 14.46 Inforcata immediata del croato Kolega. Pubblico locale ammutolito. 14.45 Il bulgaro Popov è 17° a 2″18, dietro Razzoli. 14.45 CLAMOROSO! Pinturault viene riammesso in classifica dopo il ricorso della Francia! La giuria ha analizzato le immagini: non c’è stato salto di porta per il francese, che dunque è ottavo a 1″12. Questo cambia tutto… 14.44 Perde troppo nel finale Razzoli, troppo legnoso sul muro. E’ penultimo a 1″92. 14.42 Rodes non si prende eccessivi rischi ed è 11° a 1″40. Ora Giuliano Razzoli, che qui vinse 10 anni fa. 14.41 Lo sloveno Hadalin si inserisce in nona posizione a 1″18. Occhio ora al croato Rodes, idolo locale. Poi Razzoli. 14.39 Attenzione, non vanno escluse sorprese: la pista sta ... Leggi la notizia su oasport

