LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 6-3 6-6, tie-break del secondo set (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Bolelli/Fognini, di nuovo minibreak! Fognini tira addosso a Durasovic, che non controlla la palla 2-1 Bolelli/Fognini, ottima prima centrale di Bolelli. Al servizio ora Ruud. 1-1 Minibreak recuperato dai norvegesi, Durasovic trova una buona risposta sul servizio di Bolelli, Fognini non riesce a mettere oltre la rete la volée di rovescio in allungo 1-0 Bolelli/Fognini: minibreak, con errore di Durasovic poco dopo uno spettacolare recupero di Bolelli 6-6 TIE-BREAK: interviene Bolelli nello scambio Fognini-Durasovic e chiude con la volée di rovescio 40-30 Bella prima di Fognini, non trova l’impatto giusto con il dritto Ruud 30-30 Dritto di Durasovic che finisce sotto metà rete 15-30 Fognini rende il favore scentrando completamente il dritto 15-15 Bruttissima risposta di dritto di Durasovic che finisce in rete su una seconda non ... Leggi la notizia su oasport

