LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 0-0, si parte a Perth! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Prende coraggio Durasovic e attacca con il diritto dal centro del campo. 0-40 Prende ancora l’iniziativa l’Italiano che attacca la rete negando il passante avversario: tre palle break! 0-30 Bravo Travaglia a rientrare al centro del campo dopo una buona esterna del norvegese, che stecca ancora. 0-15 Stecca subito il norvegese sulla diagonale di rovescio. 0-0 SI parte! Batte Durasovic! INIZIO PRIMO SET 03.16 La Coppa Davis, acquistata dalla Kosmos Holding di Gerard Pique, è stata accusata di essere diventata un prodotto commerciale, con match finiti tardi e poco spettacolo: cambierà? 03.15 Roger Federer, che aveva vinto con Belinda Bencic le ultime due edizioni della Hopman Cup, si è detto molto rattristato della decisione, che si va ad aggiungere alle critiche della Coppa Davis 2019. 03.13 Non sono mancate le polemiche ... Leggi la notizia su oasport

