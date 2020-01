Ibrahimovic, la statua di Malmoe abbattuta e distrutta – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Ibrahimovic, non solo belle notizie per lo svedese. I vandali hanno abbattuto e disintegrato la statua eretta in suo onore a Malmoe, sua città natale La notizia è stata rilanciata dal quotidiano svedese Aftonbladet e non avrà certo fatto piacere a Ibrahimovic, “vittima” indiretta di un vero e proprio scempio. La scorsa notte, alcuni vandali … L'articolo Ibrahimovic, la statua di Malmoe abbattuta e distrutta – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Gazzetta_it : #Malmoe, abbattuta la statua di #Ibrahimovic. E la foto fa il giro del mondo - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??La statua dedicata #Ibrahimovic è stata nuovamente presa di mira.Prima le fiamme,adesso l’abbattimento.Nella notte alcuni… - Eurosport_IT : Ibra convocato contro la Samp! Intanto in Svezia... ???? #Ibrahimovic | #MilanSamp -