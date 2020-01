Google ti ascolta, sempre, ed archivia tutto in forma scritta e audio (Di domenica 5 gennaio 2020) Che si tratti di smartphone o PC, di Android o iOS, non ha importanza, Google ti ascolta sempre e archivia file di testo e audio di tutto quello che sente attraverso i microfoni.Smart speaker, assistenti vocali e tutte le app che possono utilizzare i comandi vocali dovrebbero registrare i comandi solo una volta attivato il microfono manualmente oppure con la parola di attivazione come “Ok Google”.Sembra che le cose non stiano esattamente così e, in realtà, l’ascolto sarebbe continuo per poter creare un data base di comandi e voci, afferma l’azienda californiana.Google e i dati prelevati agli utenti, nessuna privacyGoogle ti ascolta sempre, lo sapevi?È noto che Google registri le interazioni con i dispositivi collegati come l’altoparlante intelligente, Google Home, solo quando si utilizza la “parola di riattivazione” quali “Ehi, ... Leggi la notizia su pantareinews

