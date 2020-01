Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e ritrova l’amore con il suo Luigi (Foto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Nuovo anno e nuovo amore per Giulia Salemi. La bella influencer, infatti, sarebbe nuovamente felice tra le braccia di Luigi. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia che sul suo profilo instagram ha postato anche delle immagini che riguarderebbero proprio la neonata coppia. Ovviamente, come spesso accade in queste situazioni, non c’è stata nessuna conferma dai diretti interessati. Se la notizia del fidanzamento fosse vera potranno tornare a gioire i tanti fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality ha conosciuto Francesco Monte con il quale ha avuto una relazione che spesso è stata al centro delle polemiche. Ora, però, tutto sembra essere dimenticato e Giulia Salemi guarda al futuro con il sorriso sulle labbra e un nuovo compagno al suo fianco. La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte Giulia Salemi, come detto in precedenza, ha incontrato ... Leggi la notizia su kontrokultura

