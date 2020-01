Gemma Galgani malore in passerella | Anticipazioni trono over Uomini e Donne (Di domenica 5 gennaio 2020) Durante la registrazione di ieri del trono over si è temuto il peggio, Gemma Galgani è stata colpita da un malore in passerella. Cosa è successo alla dama del parterre femminile? Ieri pomeriggio è stata registrata l’ennesima puntata del trono over, visto che, durante la prossima settimana, la redazione sarà alle prese con la scelta … L'articolo Gemma Galgani malore in passerella Anticipazioni trono over Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitcultura : Gemma Galgani smaschera Juan Luis Ciano dopo la delusione a Uomini e Donne e l'addio - geppy2911 : Tina chiama il dottore e…Gemma Galgani, malore in studio! GEMMA SORPRESA... - zazoomblog : Trono Over Anticipazioni: Nuovo Amore per Gemma Galgani! Juan Luis Dimenticato! - #Trono #Anticipazioni: #Nuovo… -