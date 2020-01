Gelo in arrivo in Toscana: GAIA consiglia di proteggere i contatori dell’acqua (Di domenica 5 gennaio 2020) Notte dell’epifania ghiacciata: La sala operativa della Protezione Civile della Toscana ha emesso un bollettino di criticità gialla per la notte tra il 5 e il 6 gennaio 2020, con rischio ghiaccio nei fondovalle interni della regione. GAIA S.p.A., Gestore idrico della Toscana Nord, ricorda pertanto a tutti gli utenti di prendere le opportune precauzioni per evitare danni al proprio contatore dell’acqua, che in presenza di basse temperature può congelarsi, rompersi e infine portare all’interruzione dell’erogazione dal rubinetto, causando forti disagi. I contatori maggiormente “a rischio”, si spiega in una nota “sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo. Particolarmente esposti al rischio ghiaccio sono le utenze nelle zone montane della Lunigiana e della Garfagnana.” GAIA suggerisce alcune azioni da ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ArezzoNotizie : Ghiaccio in arrivo, è codice giallo. L'allerta della Protezione civile: 'Possibili fenomeni pericolosi' - infoitinterno : In arrivo due giorni di grande gelo, i sindaci del Vesuviano lanciano l’allarme - franperrotta : Gelo artico in arrivo in Campania, scuole a rischio chiusura dopo la Befana -