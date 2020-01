FORMAZIONI Brescia Lazio: Out Cataldi c’è Correa (Di domenica 5 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Lazio Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Semprini, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

infobetting : Brescia-Lazio (12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - LazionewsEu : #BresciaLazio, le formazioni UFFICIALI BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli,… - IoNascoQui : Brescia – Lazio, le formazioni ufficiali. Inzaghi con l’artiglieria pesante: Correa mezzala, davanti Immobile e Cai… -