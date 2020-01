Conferenza stampa Iachini: «So dove devo arrivare. Il mercato…» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Iachini, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la partita di domani contro il Bologna Il neo tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la partita contro il Bologna. Ecco le parole dell’allenatore: DEBUTTO – «So dove devo arrivare. So la mia esperienza del campo, dove siamo arrivati e cosa dobbiamo fare sul campo. Abbiamo ancora buoni margini di miglioramento e di crescita sotto l’aspetto tattico e delle conoscenza. Se abbiamo preso qualche gol di troppo dobbiamo andare ad incidere e variare su questa tendenza». TIFOSI – «Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza di così tanta gente. Li ringrazio per questo affetto che nei miei confronti c’è sempre stato. Sono convinto che questo grande affetto possa essere riversato anche sui ragazzi». MERCATO – ... Leggi la notizia su calcionews24

