Cecilia Rodriguez atomica: incanta in bikini il web [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez si gode la sua vacanza di inizio anno e nel farlo ha deciso di bombardare il suo social preferito, Instagram, di FOTO bollenti che la ritraggono in costume e in prendisole. Anche lei ha scelto infatti una meta estiva, per questo nel suo ultimo scatto indossa un bikini verde che mette in luce tutta la sua provocante bellezza. Una sirena sugli scogli Cecilia in questo scatto si è davvero superata. Bellissima, senza un velo di trucco e con un fisico davvero invidiabile, ha fatto letteralmente il giro del web con queste scatto da sogno che tutti i suoi followers hanno accolto con benevolenza. Nella FOTO indossa un bikini verde acceso molto alla moda, con un taglio sportivo che comunque riesce a mettere in mostra il seno pronunciato. Cecilia è davvero bellissima nella sua semplicità e per questo moltissimi commenti l’hanno elogiata. In questa FOTO, ... Leggi la notizia su velvetgossip

Cecilia Rodriguez Instagram - statuaria in riva al mare : «In bikini sei mozzafiato!» : La bellissima Cecilia Rodriguez su Instagram è seguita da oltre 4 milioni di followers. La showgirl ogni giorno condivide con loro diversi momenti della sua vita, sia pubblici che p riva ti. Cecilia in questi giorni ha pensato bene di iniziare il 2020 tornando nella sua terra natia, l’Argentina, passando anche per l’Uruguay. Dunque un viaggio per riscoprire i colori, i profumi e i sapori delle sue origini. L’affascinate sorellina ...

Cecilia Rodriguez - vacanze lontana dalla famiglia | Le sorelle hanno litigato? : Cecilia Rodriguez a Buenos Aires per Capodanno, è stata lontana dalla famiglia per tutte le vacanze . Le sorelle Rodriguez hanno litigato? La bellissima modella d’origini argentine Cecilia Rodriguez , sorella di Belen, sta passando le vacanze natalizie lontana dalla famiglia . In compagnia del fidanzato Ignazio Moser, Cecilia ha trascorso tutto il periodo natalizio lontana dalla famiglia […] L'articolo Cecilia Rodriguez , vacanze lontana ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser salutano il 2019 in Argentina : innamorati più che mai : Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Da quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono più lasciati un attimo. Sembrano amarsi ogni giorno di più e non hanno paura di mostrare a tutti il loro amore. E ovviamente passeranno anche il Capodanno insieme. La coppia ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 in Argentina , la patria di Cecilia ...

Cecilia Rodriguez è incinta? La foto con Ignazio Moser crea il dubbio : La coppia formata da Cecilia Rodriguez , sorella della nota Belen e Ignazio Moser , figlio dell’ex ciclista Francesco Moser , è nata al Grande Fratello Vip. I due sono molto affiatati e viaggiano spesso per il mondo. Per le vacanze di Natale la bella argentina l’ha portato nel suo paese natale. Una foto pubblicata sul profilo Instagram di Ignazio ha scatenato i fans: Cecilia Rodriguez è incinta? Cecilia Rodriguez incinta: la ...

“È incinta!”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - la voce rimbalza ovunque. L’indizio in una foto postata da lei : La loro sembrava una storia destinata a durare il tempo dell’apertura di un ombrellone. Dentro la casa del Grande Fratello, Cecilia Rodriguez sedotta da Ignazio , lei che lascia il bellissimo Francesco Monte e un turbinio di chiacchiere voci che li volevano insieme solo per le telecamere. E invece eccoli, più uniti che mai, sorridenti e felici. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , dopo aver passato il Natale insieme a casa di lui, stanno ...

Cecilia Rodriguez in dolce attesa? La foto con Ignazio alimenta i rumor : Cecilia Rodriguez è pronta a regalare un cuginetto a Santiago? L’ultimo scatto dell’argentina con il fidanzato ha alimenta to la fantasia dei fan. Le vacanze natalizie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano in Argentina. Dopo aver passato una settimana bianca in concomitanza con il Natale, la coppia formatasi al Grande Fratello è volata in sud […] L'articolo Cecilia Rodriguez in dolce attesa? La foto con Ignazio ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in Argentina - lui si appoggia sul seno e i fan impazziscono : «Bebè in arrivo?» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo le loro vacanze di Natale in Argentina . La coppia è sempre in giro per il mondo, ma questa volta la sorella di Belen ha espresso il...

Ignazio Moser Instagram - momento intimità con Cecilia Rodriguez : la testa di lui nel décolleté : Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo ci sono senza alcun dubbio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez , che si sono conosciuti due anni fa circa nella casa del Grande Fratello Vip. Buttandosi alle spalle la storia con Francesco Monte, suo fidanzato di allora, la sorella minore della showgirl Belen ha sfidato tutti per vivere la sua favola con l’ex ciclista trentino. Carezze, tenerezze e baci appassionati questi gli ingredienti dei ...

Cecilia Rodriguez il pensiero fisso della famiglia | Pancino sospetto gate : Cecilia Rodriguez ha un pensiero fisso : quello della famiglia . La mo della argentina è pronta a partire in vista di una vacanza nella terra natale, ma ecco che il Pancino sospetto torna nelle sue foto. L’attenzione mediatica si concentra su Cecilia Rodriguez e il Natale trascorso con Ignazio Moser in attesa di partire per l’Argentina. Il […] L'articolo Cecilia Rodriguez il pensiero fisso della famiglia | Pancino sospetto gate ...

Belen Rodriguez divisa dalla sorella a Natale. Cecilia : "Mi manchi" - : Serena Granato Belen Rodriguez ha trascorso le vacanze di Natale con Stefano De Martino a Napoli, mentre Cecilia è stata insieme a Ignazio Moser a Trento Dopo aver rilasciato un'intervista a Che tempo che fa la scorsa domenica, Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip. Questa volta a far parlare della showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 è la sua lontananza dalla sorella minore, Cecilia , durante il Natale 2019. Se ...

Rottura a casa Rodriguez? Belen e Cecilia - cosa non torna nel giorno di Natale : strani messaggi : Rottura a casa Rodriguez? Chissà. Si apprende però che Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez non hanno celebrato insieme questo Natale 2019. Le sorelline argentine, infatti, hanno passato il 24 e il 25 dicembre in due posti differenti. Nel dettaglio, la conduttrice di Tu si que vales era a Napoli, con

Belen Rodriguez - Natale con De Martino : Cecilia e Jeremias grandi assenti : La famiglia Rodriguez appare sempre molto affiatata e complice. Questa volta, però, Belen , Jeremias e Cecilia hanno passato il Natale lontani. La showgirl argentina, presentatrice di Tu Si Que Vales, ha trascorso le feste con il marito Stefano De Martino . Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia del momento. Dopo la separazione e la storia dell’argentina con Andrea Iannone, tra lei e l’ex ballerino di Amici l’amore è tornato più forte ...

Belen e Cecilia : le sorelle Rodriguez lontane durante le festività natalizie : Belen e Cecilia sono inseparabili eppure hanno scelto di passare le festività natalizie lontane . Da quanto sappiamo infatti le belle sorelle Rodriguez hanno passato sia la Vigilia che il 25 dicembre separate e probabilmente faranno lo stesso anche a Capodanno. Scopriamo insieme come mai le due giovani donne hanno deciso di non trascorrere le Feste insieme. sorelle Rodriguez divise: ecco perché Perché le showgirl argentine più famose ...

Belen Rodriguez svuota il sacco sulla sorella : ‘Ecco perché Cecilia non si sposa con Ignazio Moser…’ : Belen Rodriguez ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio Domenica sera a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha avuto un’ospite d’eccezione. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che si è confessata a 360 gradi affrontando diversi argomenti. Durante il tu per tu col padrone di casa la soubrette argentina ha affrontato anche la situazione sentimentale della sorella più piccola Cecilia . Nel dettaglio ha svelato per quale ragione per il momento ...

Belen Rodriguez - Natale in famiglia a casa di Stefano De Martino. All'appello mancano Cecilia e Jeremias : Un Natale in famiglia per Belen Rodriguez. La showgirl infatti ha deciso di trascorrere le feste assieme ai cari e per l?occasione è partita alla volta di Napoli per festeggiare assieme...

GenovaOn : Cecilia Rodriguez su Andrea Iannone e Giulia De Lellis: “Ho chiuso con lui, lei non è un’amica” - ErinelaLucent91 : RT @mtvitalia: Se non sopporti il freddo di questi giorni, sappi che le temperature si alzeranno presto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Mo… - zazoomnews : Cecilia Rodriguez Instagram statuaria in riva al mare: «In bikini sei mozzafiato!» - #Cecilia #Rodriguez #Instagram… -