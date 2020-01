Avanti un altro torna il 6 gennaio: nuovi personaggi e non solo (Di domenica 5 gennaio 2020) Avanti un altro, il 6 gennaio 2020 inizia la nuova edizione: tornano Paolo Bonolis e Luca Laurenti Tutto pronto per il ritorno di Avanti un altro: il 6 gennaio 2020 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione dell’amatissimo game show! Paolo Bonolis tornerà alla guida della trasmissione affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. Nel promo … L'articolo Avanti un altro torna il 6 gennaio: nuovi personaggi e non solo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

