Auto travolge pedoni in Valle Aurina: 6 morti (Di domenica 5 gennaio 2020) Sei giovani turisti tedeschi sono morti in un incidente stradale avvenuto a Lutago, in Valle Aurina (Alto Adige) mentre altre 11 persone sono rimaste ferite. La dinamica non è ancora del tutto chiara.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, verso l'1:15 della scorsa notte un'Auto è piombata a tutta velocità su un gruppo di pedoni che erano sul ciglio della strada. Alla guida dell'Auto c'era un ragazzo di 28 anni del posto, residente a Chienes, che pare avesse un tasso alcolemico alto. Il giovane è stato portato in ospedale a Brunico per gli accertamenti del caso.Sul luogo dell'incidente sono giunte i vigili del fuoco, il personale medico-sanitario e la polizia. I turisti travolti dall'Auto avevano passato la serata in un locale di Lutago: all'uscita, mentre si stavano avviando verso il pullman, la vettura è piombata loro addosso senza che avessero neanche il tempo di ...

