Uccisione Soleimani, parla Di Maio: “Uso della forza non porta da nessuna parte, Ue sia unita” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l'Uccisione di Soleimani e ribadisce la necessità di una gestione collegiale della crisi: "Se vogliamo essere davvero incisivi, l’Unione Europea deve saper parlare con una sola voce". Poi rilancia l'impegno italiano e la priorità della lotta all'ISIS. Leggi la notizia su fanpage

