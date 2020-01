Trump ha infranto il protocollo salutando prima Camilla e dopo la Regina Elisabetta? No! Bufala! (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 4 dicembre 2019 l’HuffPost pubblicava un articolo dal titolo «Trump infrange il protocollo e saluta prima Camilla (e lo sguardo di Elisabetta dice tutto)» accusando il presidente americano di aver commesso una gaffe al cospetto della Regina Elisabetta. «Il presidente Usa è stato ritratto mentre stringeva la mano della Duchessa di Cornovaglia, prima di porgere i suoi omaggi alla Regina Elisabetta e all’erede al trono Carlo. Un gesto che non è sfuggito ai cronisti reali e che è stato rimarcato dal Daily Mail. Eloquente l’espressione della sovrana nello scatto oggetto dei commenti», scriveva l’HuffPost. Nell’articolo del Daily Mail, citato dall’HuffPost, vengono pubblicate due foto, la prima dove Trump stringe la mano a Camilla, la successiva mentre la Regina Elisabetta parla con Trump e Melania: Foto 1: «A royal welcome: Donald Trump shakes hands ... Leggi la notizia su open.online

