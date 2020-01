Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 al via: quando inizia ufficialmente? (Di sabato 4 gennaio 2020) Neppure Natale e Capodanno sono riusciti ad arrestare la corsa di Fortnite Capitolo 2. Anzi, con le festività, lo shooter costruttivo ideato dai ragazzi di Epic Games e People Can Fly è andato letteralmente a scatenarsi, con gli sviluppatori "pizzicati" ad allietare il loro grande pubblico con diverse sorprese. Sorprese che fanno rima naturalmente con tutta una serie di sfide e missioni a tema - attive per altro fino al prossimo 7 gennaio 2020 -, con regali esclusivi - tra skin, emote, dorsi e oggetti cosmetici assortiti - e piccole chicche in linea con l'atmosfera invernale - pensiamo all'introduzione delle bufere di neve, che rendono assai più difficile la visibilità e più complesso individuare gli avversari sul campo di battaglia. https://youtu.be/3KgmY5NrEzU Un evento, quello di Natale, che prende il nome di Mezz'Inverno. E che per essere tanto grandioso e denso di ... Leggi la notizia su optimaitalia

