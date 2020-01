Sport in tv oggi (sabato 4 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) oggi sabato 4 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: prosegue la ATP Cup con l’Italia che affronterà la Norvegia nelle prime ore della notte di domenica e con tutte le altre partite, spazio allo slalom femminile di sci alpino ma anche alle sprint della Val di Fiemme per il Tour de Ski e alla gara di Innsbruck per la Tournée dei Quattro Trampolini, da non perdere poi gli anticipi della Serie A di basket, ai match del calcio estero e a tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi sabato 4 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (4 gennaio): PROGRAMMA, orari E palinsesto sabato 4 gennaio: 00.00 TENNIS – ATP Cup, fase a gironi: Argentina-Polonia (diretta tv su Supertennis) 01.00 TENNIS – ATP Cup, fase a gironi: Francia-Cile (diretta tv su ... Leggi la notizia su oasport

