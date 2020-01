Sci di fondo, Anamarija Lampic vince anche la sprint tc femminile della Val di Fiemme! Quinta Lucia Scardoni nella prova del Tour de Ski 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il successo nella prova di Lenzerheide in tecnica libera, la slovena Anamarija Lampic concede il bis e si impone nella sprint tc femminile andata in scena oggi in Val di Fiemme e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. Battute la norvegese Astrid Jacobsen, seconda, e la statunitense Jessica Diggins, terza, mentre la norvegese Therese Johaug conserva la vetta della generale del Tour, ma ora ha un margine risicatissimo da difendere nella scalata del Cermis di domani. Tra le azzurre molto bene Lucia Scardoni, che arriva in finale e si piazza quinta, mentre Elisa Brocard esce ai quarti e si classifica 24ma. In finale successo della slovena Anamarija Lampic, che chiude in 3’03″03 e batte di 0″22 la norvegese Astrid Jacobsen, ora seconda nel Tour de Ski, e di 0″28 la statunitense Jessica Diggins, terza, la quale supera la connazionale Sadie Bjornsen, ... Leggi la notizia su oasport

FondoItalia : Fondo - Sprint in Val di Fiemme, il tabellone delle batterie maschili: subito Klæbo per Pellegrino - FondoItalia : Fondo - Sprint Femminile: le cinque batterie dei quarti di finale - vco24news : Allenamento di fondo a Ciamporino per gli atleti dello Sci Club Cunardo -