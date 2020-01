Saldi, i 10 consigli della Polizia postale per evitare truffe online – Video (Di sabato 4 gennaio 2020) Con l’arrivo di gennaio è cominciata la baraonda dei Saldi. E con essa, non solo l’andirivieni per negozi in cerca dell’abito perfetto al prezzo minore, ma anche l’impennata di traffico sugli e-commerce per accaparrarsi le cose migliori spendendo il meno possibile. È così che la Polizia ha pensato a un vademecum per scongiurare eventuali truffe online. Il primo consiglio è quello di avere un computer con browser e antivirus aggiornati, così da navigare in modo sicuro tra siti affidabili. Bisogna, poi, dare precedenza a siti certificati, che abbiano un bacino di utenti considerevole: è molto difficile, infatti, con caratteristiche di questo genere, il portale riservi amare sorprese. In caso di siti poco conosciuti «si può controllare la presenza di certificati di sicurezza quali “trust” e “verified / VeriSign Trusted” che ... Leggi la notizia su open.online

poliziadistato : Le truffe online non fanno sconti nemmeno durante i #saldi Acquisti sicuri anche in Rete i consigli della… - LucaCannone5 : RT @poliziadistato: Le truffe online non fanno sconti nemmeno durante i #saldi Acquisti sicuri anche in Rete i consigli della #Poliziaposta… - PieroVendramel : RT @poliziadistato: Le truffe online non fanno sconti nemmeno durante i #saldi Acquisti sicuri anche in Rete i consigli della #Poliziaposta… -