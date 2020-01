Saldi e nuovo parcheggio a Il Centro di Arese: la Befana porta 4.000 posti auto (Di sabato 4 gennaio 2020) Saldi e nuovi parcheggi a Il Centro di Arese. Sono le novità di queste ore del Centro commerciale più grande d’Europa. Da oggi sono iniziate le settimane di sconti e occasioni, da molti attesi da tempo. Ma le novità riguardano anche i nuovi parcheggi. La Befana è passata in anticipo ad Arese lasciando 4.000 posti auto gratuiti che si aggiungono a quelli esistenti. Da qualche ora infatti è fruibile per la clientela il parcheggio est de Il Centro. Si raggiunge questi Ingresso dalla rotonda di via per Bariana arrivando da Arese. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Saldi e nuovo parcheggio a Il Centro di Arese: la Befana porta 4.000 posti auto - - disco_stu94 : RT @protaric: Dunque, mettersi in fila il giorno prima davanti ad un Apple store per acquistare un nuovo iPhone al DayOne non va bene, è da… - HulaShopBambini : ??????3... 2... SUPERSALDI su Hula Shop!!!... Approfitta finalmente dei Saldi di Stagione!! -30% su tutta la collezion… -