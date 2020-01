Perché Greta Thunberg è diventata Sharon su Twitter? (Di sabato 4 gennaio 2020) Greta Thunberg è diventata Sharon per qualche ora sul suo account Twitter in onore di una concorrente di un game show televisivo britannico che l’ha chiamata con questo nome rispondendo a una domanda sull’identità di una nota attivista ambientalista svedese.Secondo quanto riporta la Bbc online, la concorrente in questione è la giovane attrice Amanda Henderson, che partecipato al game show Celebrity Mastermind della stessa Bbc.Un video che mostra Henderson mentre risponde alla domanda cercando di indovinare il nome di Greta è già stato visualizzato oltre cinque milioni di volte sul web. Leggi la notizia su huffingtonpost

TizianaFerrario : #pregiudizi Le ragazze leggono Moby Dick, perché i maschi non Piccole Donne?La risposta è semplice. A me da piccola… - HuffPostItalia : Perché Greta Thunberg è diventata Sharon su Twitter? - krlunk : @RRobitt2011 Già. Poi, un vero cambiamento climatico è da decennia messo in atto dai governi che sottosrissero l'ac… -