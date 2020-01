Michele Buoninconti news, pool difensivo pronto a chiedere revisione processo: c’è una nuova pista investigativa (Di sabato 4 gennaio 2020) Caso Elena Ceste news: i difensori di Michele Buoninconti, detenuto nel carcere di Alghero dove studia Economia e commercio e segue un percorso riabilitativo, potrebbero a breve chiedere la revisione del processo che lo ha visto condannato in tutti i gradi di giudizio a 30 anni di reclsuione per avere ucciso la moglie 37enne e occultato il suo cadavere nel Rio Mersa, a poca distanza dalla casa di Costigliole D’Asti in cui la coppia viveva insieme ai quattro figli. Michele Buoninconti: pool difensivo prepara richiesta revisione processo Il pool difensivo di Michele Buoninconti “si prepara a chiedere la revisione del processo … Ci sono elementi genetici che le attività d’indagine della Procura non hanno rilevato … queste tracce verranno a breve analizzate da noi”. Lo scrive Fanpage che ha intervistato Eugenio d’Orio, biologo e genetista forense ... Leggi la notizia su urbanpost

