Maggioranza sempre più debole ma Conte non ha dubbi: il governo non rischia, nessuno vuole il voto (Di sabato 4 gennaio 2020) Crisi M5s, Giuseppe Conte non ha dubbi: il governo non rischia perché nessuno vuole andare veramente alle urne. La Maggioranza è sempre meno stabile alla luce della crisi del Movimento 5 Stelle, che tra espulsioni e addii spontanei continua a perdere pezzi. E la situazione inizia a farsi preoccupante. Non per il premier Giuseppe Conte, ancora convinto del fatto che il suo governo non rischia. Per un semplice motivo: nessuno vorrebbe veramente il voto. Forse solo la Lega, al massimo con il sostegno di Fratelli d’Italia, ma i due partiti non possono rovesciare le sorti del governo che conta su un nutrito manipolo di responsabili che non sono intenzionati a mettere la parola fine alla propria esperienza parlamentare. Roma 05/09/2019 – giuramento governo Italiano / foto Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe Conte-Sergio Mattarella Tutto dipende dalle forze che ... Leggi la notizia su newsmondo

