M5s a pezzi, lasciano altri 2 deputati. Ulteriori otto in uscita, tensione su rendicontazioni (Di sabato 4 gennaio 2020) C'e' chi ammette di doversi appoggiare alla famiglia, chi si lamenta per non poter destinare niente al proprio territorio, chi minaccia di presentare fatture false. Nel Movimento 5 stelle il nodo del contendere resta quello delle rendicontazioni. Ed e' proprio questo il tema all'ordine del giorno dell'assemblea congiunta che si terra' l'8 gennaio, preceduta da due riunioni di gruppo separate. Potrebbe essere nominata anche una commissione per studiare possibili modifiche allo statuto ma la discussione vertera' tutta sui rimborsi.Si tratta di un braccio di ferro che va avanti da settimane, se non da mesi. Con molti parlamentari che si dicono irritati per dover versare non piu' in un fondo destinato al microcredito ma per un conto che - dice una deputata - "non riusciamo neanche a controllare". "Con quello che restituiamo molti di noi non riescono ad andare avanti", lo sfogo. L'8 ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella, opinioni a confronto s… - LegaSalvini : ++ CAOS A CINQUE STELLE. PARAGONE SBATTE LA PORTA, DI BATTISTA LO DIFENDE, IL MOVIMENTO VA IN PEZZI ++ - Agenzia_Ansa : Tra addii ed espulsioni, #M5s perde pezzi. Maggioranza in bilico al Senato,7 fuoriusciti e 3 passati a Lega #VIDEO… -