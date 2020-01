LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: bene Scardoni nella qualificazione della sprint in Val di Fiemme. Attesa per 4 Trampolini e slalom Zagabria (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.17 SCI DI FONDO – L’Italia punta su Federico Pellegrino, già secondo nella sprint in classica a Lenzerheide ma l’interesse degli appassionati è puntato sulla lotta per la vittoria del Tour de Ski con tre pretendenti racchiusi in pochi secondi: il russo Bolshunov, il norvegese Klaebo a 18″ e il russo Ustiugov a 21″ 9.14 SCI DI FONDO – Tra dieci minuti il via delle qualificazioni della sprint maschile. 9.10 SCI DI FONDO – Si è conclusa la qualificazione femminile. Queste le prime dieci: Diggins, Scardoni, Sundling, Bjornsen, Kyllonen, Nepryaeva, Jacobsen, Hennig, T. Weng, Johaug. 25ma Brocard, qualificata, 31ma Comarella, eliminata. In gara anche la svedese Andersson, quinta della generale, 27ma, mentre Lampic ha chiuso al 12mo posto. 9.09 SCI DI FONDO – Sfortunata Anna Comarella che è 31ma e ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -