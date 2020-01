L'evento di beneficienza Awesome Games Done Quick partirà domani 5 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) L'annuale maratona di beneficenza Awesome Games Done Quick, partirà questa domenica 5 gennaio e, durante la settimana in cui sarà in diretta streaming, vedrà vari giocatori specializzati negli speedrunner cercare di battere i propri record per completare alcuni dei videogiochi più recenti e più famosi.L'evento sarà disponibile sul canale Twitch di Awesome Games Done Quick e le donazioni effettuare durante lo streaming andranno tutte alla Prevent Cancer Foundation. Durante questa settimana, vedremo speedrun di vari titoli, fra cui A Hat In Time, The Binding Of Isaac Afterbirth+, i sempreverdi Metroid, Mario, Zelda e alcune new entry, come Blasphemous, The Outer Worlds e Untitled Goose Game.La settimana sarà lunga e i giochi saranno tanti, quindi se siete interessati a vedere le abilità di questi speedrunner, potete sincronizzarvi a questo indirizzo a partire da domani, alle ore 17.30. ... Leggi la notizia su eurogamer

ComoCity : Evento di beneficienza a Como: all’asta 100 orsacchiotti - ComoCity : Evento di beneficienza: all’asta 100 orsacchiotti - SfeirRafat : RT @arohaitalia: [INFO] Eunwoo partecipa all'evento di beneficienza 'Give Love' di EDaily e GMarket. Si può comprare un biglietto della lot… -