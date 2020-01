Kate e William in crisi, la regina Elisabetta interviene e si schiera (Di sabato 4 gennaio 2020) Kate e William sono davvero in crisi? Intanto fonti indiscrete riportano che la regina Elisabetta sarebbe intervenuta personalmente nella questione. C’è davvero crisi nel matrimonio di Kate e William? Per il periodo di Natale era atteso un importante annuncio da parte dei Cambridge, come aveva comunicato il loro addetto stampa. In molti pensavano che si trattasse di una nuova gravidanza per Kate Middleton, già mamma di Geroge, Charlotte e Louis. Eppure da settimane è ritornata prepotente la voce secondo cui Kate e William sarebbero in crisi e si avvicinerebbero addirittura al divorzio. Non sono sfuggiti, infatti, i contatti distaccati, i musi lunghi alla messa di Natale, e le foto in cui Kate si è mostrata assente e distante. Sembra addirittura che sulla questione sia intervenuta la regina Elisabetta in persona, che avrebbe mostrato di schierarsi a fianco di uno dei due coniugi. ... Leggi la notizia su velvetgossip

