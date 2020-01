Juventus-Udinese, Coppa Italia 2020: orario, tv, streaming e programma (Di sabato 4 gennaio 2020) L’inizio del nuovo anno, come consuetudine, sancisce anche il via della fase più importante della Coppa Italia. L’edizione 2020 propone i match degli ottavi di finale che prenderanno il via nella serata del 9 gennaio, con conclusione il 16 gennaio. Entrano in scena le prime teste di serie della competizione, anche i campioni d’Italia in carica. Tra queste otto sfide vedremo Juventus-Udinese che si giocherà mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 all’Alllianz Stadium di Torino. Questo scontro tutto dai colori bianconeri permetterà alla squadra vincente di andare a sfidare chi uscirà da Parma-Roma che si giocherà giovedì 16 gennaio alle ore 21.15 allo stadio Tardini. Inizia, quindi, il cammino della formazione di Maurizio Sarri in questa competizione che ha vinto in ben 13 occasioni, e 4 nelle ultime 5 annate. Per i friulani, che nel turno precedente si sono sbarazzati ... Leggi la notizia su oasport

