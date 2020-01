Iran, a Qom issata la bandiera rossa. L’esperta: “Simbolo che precede la battaglia” (Di sabato 4 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran, bandiera rossa a Qom: “Simbolo che precede la battaglia” Come se non bastassero le minacce e le parole spese dalle autorità di Teheran durante le manifestazioni di piazza e i funerali del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo), ucciso ieri a Baghdad in un raid condotto dagli Stati Uniti, arriva una nuova dimostrazione dell’acutizzarsi della crisi tra Usa e Iran: nella città santa di Qom, infatti, è stata issata una bandiera rossa. Non si tratta di un vessillo qualsiasi: quello che è apparso nella Santa moschea di Jamkaran, a sei chilometri a est di Qom, è la bandiera dell’Imam Hussein, nipote del Profeta. E ha un significato ben preciso, come spiegato sulla propria pagina Facebook dalla giornalista e antropologa, esperta di Iran, Tiziana Ciavardini: “Questo gesto simbolico – ha scritto – avviene ogni volta l’Iran ... Leggi la notizia su tpi

paolorm2012 : RT @Tiziana_1967: La bandiera rossa di #Hussein innalzata sopra la moschea di #Jamkaran #Qom simboleggia la forza della battaglia come quel… - paolorm2012 : RT @Tiziana_1967: La bandiera rossa di #Hussein innalzata sopra la moschea di #Jamkaran #Qom simboleggia la forza della battaglia come quel… - binottofranco : RT @NamanTarcha: #Iran Per la prima volta nella storia moderna la bandiera rossa “Yaltharat Ya Houssein” sventolata sulla cupola della mosc… -