Inghilterra, aumenta il numero dei musulmani: cristiani in vertiginoso calo (Di sabato 4 gennaio 2020) Secondo le stime, i musulmani sono il gruppo di fede in più rapida crescita nel Paese. Secondo la valutazione dell’ONS, i cristiani continuano a diminuire di numero La popolazione musulmana d’Inghilterra ha superato i tre milioni per la prima volta, secondo le stime preparate da Whitehall. I musulmani sono il gruppo di fede in più rapida … L'articolo Inghilterra, aumenta il numero dei musulmani: cristiani in vertiginoso calo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Inghilterra aumenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Inghilterra aumenta