I Miserabili, l'ultima parte domenica 5 gennaio su Rai 3, anticipazioni

I Miserabili su Rai 3 la miniserie BBC in tre serate con Dominc West e Olivia Colman anticipazioni puntate finali domenica 5 gennaio in prima tv assoluta

Dopo il clamoroso successo riscontrato dalle prime due parti con ascolti oltre i due milioni, si chiude domenica 5 gennaio in prima tv assoluta su Rai 3, l'avventura de I Miserabili, miniserie prodotta da BBC One con Lookout Point e CZAR TV. L'adattamento del romanzo di Victor Hugo è scritto da Andrew Davies ("Guerra e Pace", "Orgoglio e Pregiudizio"), girato in Belgio e nella Francia del Nord, diretto dal regista Tom Shankland. Dominic West (The Affair) è l'iconico personaggio, l'eroe Jean Valjean, ruolo che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012, e nel cast anche Olivia Colman.

Ultima parte

La morte del generale Lamarque accende la miccia che darà il via ad inevitabili ...

