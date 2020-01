Guerra in Siria: “Più di 380mila morti, tra cui 22mila bambini e 13mila donne” (Di sabato 4 gennaio 2020) Guerra in Siria, l’Osservatorio: “Più di 380mila morti, di cui 22mila bambini e 13mila donne” Sono passati quasi nove anni dall’inizio della Guerra civile in Siria e da allora i morti sono stati centinaia di migliaia. Non solo militari, ma anche civili: uomini, donne, anziani, bambini. A pubblicare gli sconcertanti numeri della tragedia Siriana è stato l’Osservatorio nazionale per i diritti umani. Secondo il report, da quando è scoppiata la Guerra in Siria sono morte più di 380mila persone. Tra queste, 115mila erano civili. Tra le vittime, si legge ancora, ci sono stati 22mila bambini e più di 13mila donne. Era il 2011 quando scoppiò la Guerra in Siria. Tutto cominciò con una serie di proteste civili scoppiate nel Paese, che hanno suscitato la reazione del governo del presidente Bashar al Assad. Gli scontri si sono trasformati preso in una vera e propria ... Leggi la notizia su tpi

