Golden Globes, tra svolta vegana e predominio Netflix (Di sabato 4 gennaio 2020) Se anche Joaquin Phoenix non strapperà il premio come migliore attore nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ai Golden Globes, la star di “Joker”, che è anche un attivista per i diritti degli animali, uscirà soddisfatto dalla serata al Beverly Hilton: per la prima volta nei 77 anni di storia dei premi, il menu’ sarà interamente vegano. La scelta della Hollywood Foreign Press è all’insegna della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico, ha detto il presidente della associazione, Lorenzo Soria, all’Hollywood Reporter: “Non cambieremo il mondo con una cena, ma è un piccolo passo verso una maggiore consapevolezza”. Nella serata in onda negli Usa su Nbc e in Italia in diretta esclusiva su Sky ( dalle 00:55 alle 05.30 su Sky Atlantic e Sky TG24) sono in palio 25 premi spesso considerati precursori degli Oscar. Champagne “vegan ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

