Foggia: bomba esplode sotto un Suv. La città ha paura, è il terzo attacco (Di sabato 4 gennaio 2020) Foggia trema, nell’arco di 5 giorni c’è stato un terzo attentato di matrice ignota. Questa volta ad essere coinvolto è stato un Suv, sotto il quale è stata fatta esplodere una bomba. L’esplosione è avvenuta nella zona Villaggio Artigiani, nei pressi del cimitero. Il forte boato ha fatto tremare tre palazzine, mandando in frantumi anche diverse finestre. Suv esplode a Foggia Si tratta dell’ennesimo attentato, questa volta dinamitardo, ai danni di un Suv Range Rover- Discovery appartenete ad un residente della zona del cimitero. L’esplosione, avvenuta nella notte, è stata causata da una bomba piazzata sotto la vettura. Nella deflagrazione sono rimaste coinvolte altre 6 vetture e i negozi vicini. Tanta la paura tra i residenti della zona e in tutta la città che nell’ultima settimana è piombata in uno stato di terrore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ... Leggi la notizia su thesocialpost

