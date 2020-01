Fernanda Lessa nel cast del Grande Fratello Vip 2020 - (Di sabato 4 gennaio 2020) Anita Adriani A rivelare l'indiscrezione secondo cui l'ex top model brasiliana entrerà nel cast del noto reality show, GF versione vip, è il blog "Davide Maggio" Al Grande Fratello Vip 2020 approda anche Fernanda Lessa. La top model brasiliana è il tredicesimo concorrente ufficializzato che parteciperà al noto reality show di Canale 5. A rendere pubblica l'indiscrezione secondo cui l'ex naugrafa dell'Isola dei Famosi accederà nella casa più spiata della penisola è il blog "Davide Maggio". L'informato portale televisivo, confermando in anteprima il nome della Lessa, ha ampliato la rosa dei concorrenti confermati a fare il loro ingresso nella casa del GF Vip. Sta per aprire i battenti la quarta edizione del realty "casalingo" del Grande Fratello in salsa vip, che esordirà mercoledì 8 gennaio. Si preannuncia una stagione sorprendente, ricca di colpi di scena e particolarmente ... Leggi la notizia su ilgiornale

