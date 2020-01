Espulso un imam marocchino a Padova: aveva condiviso un video di propaganda jihadista (Di sabato 4 gennaio 2020) Espulso un imam marocchino a Padova. L’uomo sui social aveva condiviso un video di propaganda jihadista. La nota del Viminale. Padova – E’ stato Espulso a Padova un imam marocchino perché molto vicino al mondo dell’Isis. La comunicazione è arrivata dal Viminale che ha spiegato come il 41enne era “indagato per aver espresso apprezzamenti in favore del califfato di Al Baghdadi e sostegno ai jihadisti che combattevano in Siria. In questo contesto, è stato anche documentato come il cittadino marocchino avesse condiviso sul suo profilo Facebook diversi video di propaganda jihadista“. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno che sulla questione terrorismo sta aumentando i controlli, soprattutto dopo le ultime vicende tra Iran e Usa. Il Viminale: “In passato ha picchiato la moglie” Nella nota del Viminale è stato ... Leggi la notizia su newsmondo

