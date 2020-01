Dakar 2020, si parte! Le tappe, le startlist, i partecipanti, come vederla in tv (Di sabato 4 gennaio 2020) Da domani fino al 17 gennaio la grande avventura della Dakar 2020 sara la protagonista assoluta. Dopo le esperienze in Africa e l’ultimo decennio in Sud America, una nuova casa per il rally raid più famoso del mondo. Si gareggerà in Arabia Saudita e dunque per la carovana è la volta di scoprire le bellezze del territorio asiatico. Assisteremo a 12 tappe, con circa 9.000 chilometri di dune e sabbia e l’attraversamento del deserto di Rub’ al-Khali. Corsa impegnativa e un Fernando Alonso vedette tra le auto. Lo spagnolo è senza se e senza ma colui che catalizzerà maggiormente l’attenzione di tutti, a bordo della sua Toyota Hilux. Tuttavia, vista la scarsa esperienza in questa particolare competizione, è decisamente complicato aspettarsi che possa lottare per il successo. Sono iscritti alla gara la bellezza di 572 piloti su 347 mezzi distribuiti nelle categorie moto, auto, ... Leggi la notizia su oasport

