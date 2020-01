Dakar 2020, prima tappa Jeddah-Al Wajh: percorso, orari e favoriti (5 gennaio) (Di sabato 4 gennaio 2020) La lunga attesa sta per finire, domani comincia ufficialmente la Dakar 2020. La 41ma edizione del Rally Raid più importante del Mondo scatta domani con la prima delle dodici tappe in programma, la Jeddah-Al Wajh da 752 chilometri complessivi con 433 di trasferimento e 319 di prova speciale. Sarà un primo stage storico, infatti la Maratona del Deserto si svolgerà per la prima volta in Arabia Saudita dopo dieci edizioni consecutive andate in scena in Sud America. Il percorso di apertura della Dakar 2020 sarà subito mediamente impegnativo e caratterizzato da un fondo molto variabile tra pietre, sabbia e terra. Si costeggerà il Mar Rosso viaggiando verso nord senza variazioni altimetriche di rilievo, a parte per un paio di salite da affrontare nella prima parte della tappa che porteranno i protagonisti ad un picco di 400 metri sopra il livello del mare. Si preannuncia molto equilibrio nelle ... Leggi la notizia su oasport

